Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, оставив Украине Крым и другие области с русским населением, лишил каких бы то ни было юридических гарантий 12 миллионов русских людей. такое заявление сделал сегодня, 29 июня, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ходе Петербургского международного юридического форума.

Зорькин напомнил, что подписание Беловежских соглашений привело к разделению русского народа. Русские люди в одночасье оказались в других национальных государствах, которые не собирались гарантировать их национально-культурную идентичность.

«В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь («алмаз русской военной доблести»), и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык», — сказал Зорькин на форуме.

Также он отметил, что страны Запада целенаправленно культивировали на Украине антироссийский националистический режим. В результате на Украине народ оказался заложников антирусской, нацистско-бандеровской идеологии и практики.

На беззаконие и притеснение русские на Украине ответили политическим действием. После захвата власти в Киеве бандеровцами и их приспешниками, в Крыму был проведен референдум о независимости и воссоединении с Россией. В Донбассе началось сперва мягкое сопротивление госперевороту в Киеве, но вскоре жителям Донбасса пришлось отстаивать свою независимость с оружием в руках.

Напомним, что решение Ельцина подписать Беловежские соглашения привело к тому, что русский народ стал самым большим разделенным народом в мире. 25 миллионов русских оказались гражданами второго сорта в государствах, образовавшихся из бывших союзных республики СССР.