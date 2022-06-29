Санкт-Петербург, 29 июня 2022, 13:50 — REGNUM Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, оставив Украине Крым и другие области с русским населением, лишил каких бы то ни было юридических гарантий 12 миллионов русских людей. такое заявление сделал сегодня, 29 июня, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ходе Петербургского международного юридического форума.
Зорькин напомнил, что подписание Беловежских соглашений привело к разделению русского народа. Русские люди в одночасье оказались в других национальных государствах, которые не собирались гарантировать их национально-культурную идентичность.
Также он отметил, что страны Запада целенаправленно культивировали на Украине антироссийский националистический режим. В результате на Украине народ оказался заложников антирусской, нацистско-бандеровской идеологии и практики.
На беззаконие и притеснение русские на Украине ответили политическим действием. После захвата власти в Киеве бандеровцами и их приспешниками, в Крыму был проведен референдум о независимости и воссоединении с Россией. В Донбассе началось сперва мягкое сопротивление госперевороту в Киеве, но вскоре жителям Донбасса пришлось отстаивать свою независимость с оружием в руках.
Напомним, что решение Ельцина подписать Беловежские соглашения привело к тому, что русский народ стал самым большим разделенным народом в мире. 25 миллионов русских оказались гражданами второго сорта в государствах, образовавшихся из бывших союзных республики СССР.