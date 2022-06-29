Москва, , 13:49 — REGNUM Продовольственный апокалипсис на нашей планете — это дело рук западных режимов. Об этом сегодня, 29 июня, на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее мнению, тем, кто сейчас пытается спровоцировать продовольственный кризис в мире, придется отвечать «Мне кажется, это преступление вселенского характера, настоящее преступление», — сказала она

«Целые конференции проводятся «Как избежать голода на планете Земля?». И те же самые люди с умным видом разрабатывают все новые и новые ограничительные меры логистического характера, финансового, экономического характера, Что это? Цинизм? Глупость? Наглость», — задается вопросом Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Антониу Гутерреш своими действиями затягивает продовольственный кризис, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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