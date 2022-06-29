Белгород, 29 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Ежегодный конкурс для добровольных пожарных дружин и команд в муниципалитетах предлагает запустить губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом 29 июня он сообщил в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарный

Глава региона провёл выездное совещание с главами муниципальных образований по промежуточным итогам работы добровольных пожарных дружин. Особый противопожарный режим введён в Белгородской области с 25 апреля. С установлением жаркой погоды растёт количество возгораний. Пожары, в том числе, несут прямую угрозу продовольственной безопасности страны, считает губернатор, муниципалитеты должны отработать слаженность взаимодействия и скорость реагирования добровольцев-пожарных с силами МЧС.

«Особенно это касается девяти муниципалитетов по границе. Спецоперация, безусловно, закончится, но работа добровольных пожарных формирований должна быть продолжена. Моё предложение такое: запустить ежегодный конкурс для наших добровольных дружин и команд в муниципалитетах. Лучшие по итогам работы смогут претендовать на гранты в несколько миллионов рублей для закупки техники и спецодежды. Почему мы это делаем? Когда приходит беда, начинаешь уже думать не о деньгах. Мы с этим столкнулись при тушении нефтебазы. Для нас безопасность людей всегда в приоритете. Итоги конкурса подведём в сентябре и поможем улучшить условия лучшим добровольным пожарным формированиям», — заявил Вячеслав Гладков.

На территории Белгородской области работают 78 добровольных пожарных команд и 296 добровольных пожарных дружин, в которых в общей сложности дежурят 1 408 человек. С начала 2022 года эти подразделения самостоятельно ликвидировали 234 пожара.