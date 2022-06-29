Иркутск, 29 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. На территории Иркутской области в минувшие сутки, 28 июня, произошло 29 пожаров, из них 6 — в жилых домах, 5 — в хозяйственных постройках, по одному – в многоквартирном жилом доме, административном здании, на складе, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.

Пожар

Девять раз пожарные подразделения реагировали на горение мусора, два выезда были на ликвидацию ландшафтных пожаров. Огнеборцами также были потушены горящие трансформатор и трактор, два неэксплуатируемых строения. Пятнадцать пожаров произошли по причине неосторожного обращения с огнем, девять — из-за короткого замыкания, два — в результате аварийной работы электросети. К возгоранию также привели нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и неисправность электрооборудования транспортного средства.

В сравнении с данными аналогичного периода прошлого года количество пожаров увеличилось на 17 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в шестом квартале города Шелехова пожар возник в одном из офисных помещений, расположенных на втором этаже. Девять человек эвакуировались самостоятельно.

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