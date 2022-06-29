Лондон, 29 июня 2022, 13:47 — REGNUM Власти Великобритании внесла в санкционный лист российского предпринимателя Владимира Потанина, сообщается 29 июня на сайте британского правительства.
В правительстве также отметили, что Потанин «продолжает накапливать богатство, он приобрел Росбанк и акции Тинькофф Банка» в период после начала спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания может объявить России «войну» в случае, если воевавших на стороне киевского режима и приговорённых к смерти Верховным суда Донецкой народной республики (ДНР) британских наемников казнят.
Читайте также: Британия может объявить войну России из-за казни наемников в ДНР — Express