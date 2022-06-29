Лондон, 29 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Власти Великобритании внесла в санкционный лист российского предпринимателя Владимира Потанина, сообщается 29 июня на сайте британского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Среди тех, кто попал под санкции, Владимир Потанин — второй богатейший человек в России и владелец крупного конгломерата «Интеррос», — сообщается на сайте.

В правительстве также отметили, что Потанин «продолжает накапливать богатство, он приобрел Росбанк и акции Тинькофф Банка» в период после начала спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания может объявить России «войну» в случае, если воевавших на стороне киевского режима и приговорённых к смерти Верховным суда Донецкой народной республики (ДНР) британских наемников казнят.

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