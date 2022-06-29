Москва, 29 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Проведение встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским госсекретарём Энтони Блинкеном на полях встречи министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20) не запланировано. Об этом 29 июня сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Mgimo.ru Сергей Рябков

«Нет», — сказал он, в ответ на соответствующий вопрос.

При этом встреча глав МИД стран G20, в которой будет принимать участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, будет проходить 7–8 июля 2022 года на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны искусственно затягивают спецоперацию на Украине.