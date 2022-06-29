Канск, Красноярский край, , 13:44 — REGNUM В Красноярском крае сотрудники МО МВД России «Канский» устанавливают обстоятельства конфликта в маршрутном автобусе. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в краевом ГУ МВД.

Маршрутка Анна Кумицкая (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, в полицию обратилась 20-летняя девушка. Она заявила о том, что пассажирка автобуса ударила её за сделанное замечание.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 6.1.1 КоАП РФ — «Побои»). Заявительница пройдёт судебно-медицинскую экспертизу (СМЭ).

Полицейские нашли и опросили вторую участницу конфликта — женщину 1964 года рождения. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске возбуждено уголовное дело по факту избиения 35-летнего местного жителя. Инцидент произошёл на конечной остановке автобусного маршрута.

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