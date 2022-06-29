Санкт-Петербург, , 16:48 — REGNUM За прошедший парламентский год депутаты VII созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга, избранные в сентябре 2021 года, приняли более 400 правовых актов. Об итогах работы парламента 29 июня рассказал председатель ЗакСа, единоросс Александр Бельский.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Петербургский парламент VII созыва провёл 47 заседаний и принял немало важных решений. Так, характер работы органа законодательной власти Петербурга стал более публичным за счёт публикации стенограмм заседаний и перехода на открытое поимённое голосование. Депутаты также приняли сбалансированный бюджет города на 2022 год.

В парламенте приняли законопроект о выплате на детей от восьми до 17 лет из малоимущих семей, ввели меры социальной поддержки для участников специальной военной спецоперации в Донбассе и на Украине. Выплаты теперь получают и петербургские долгожители.

Часть принятых законопроектов коснулась поддержки промышленных предприятий и бизнеса. Без внимания не оставили и сферу туризма, предоставив организациям налоговые льготы. Их также получили инвесторы, которые запускают производство в Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург».

Также стоит отметить создание при Законодательном собрании молодёжного парламента. Его членов избрали в ходе трёхступенчатого отбора. В молодёжный парламент вошли 45 студентов и пять школьников. Их средний возраст составил 19,5 лет.

Отметим, что заседание Заксобрание 29 июня стало заключительным в рамках парламентского года. Следующее состоится уже осенью 2022 года.