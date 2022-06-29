Во Владимирской области за сутки выявлены 11 ковид-пациентов
Владимир, 29 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Во Владимирской области 29 июня выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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ПЦР-лаборатория
Пять человек госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 230 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 148 тыс. 518 пациентов, в том числе три — за последние сутки.
За весь период скончались 3482 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.