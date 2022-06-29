Дамаск, 29 июня, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Неизвестные совершили нападение на автомобиль сирийских правительственных войск в провинции Дераа на юге страны. Об этом сообщает SANA.

Сирия

По данным журналистов, нападение произошло в ночь с 28 на 29 июня на заправочной станции, расположенной на трассе между городами Джассем и Нава. В результате нападения погибли двое солдат сирийской армии и ещё трое получили ранения.

Предположительно, за нападением стоит одна из «спящих ячеек» боевиков, оставшихся на территории провинции Дераа после её освобождения правительственными войсками в 2018 году.

Напомним, 28 июня боевики в провинции Дераа совершили нападение на дом местного активиста партии БААС.