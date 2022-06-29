Файзабад, Афганистан, 29 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в северо-восточной афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщает 29 июня «Шафакна Афганистан».

(сс) Julian-G. Albert Файзабад

По данным Геологической службы США, сила толчков в эпицентре, который находится на глубине 207 км в уезде Джурм, оценивается в 4,7 балла по шкале Рихтера.

Местные источники в Файзабаде, административном центре Бадахшана, говорят, что землетрясение ощущалось около 9:00.

Глава департамента информации и культуры провинции Бадахшан Моазеддин Ахмади заявил, что пока сведений о жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, смертоносное землетрясение силой 5,9 балла потрясло юго-восточные провинции Пактика и Хост рано утром 22 июня. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что в результате погибло более 1000 человек и более 1500 получили ранения.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что в результате землетрясения около 770 человек погибли и по меньшей мере 1500 получили ранения.

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