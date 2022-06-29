Бавлинский район, Татарстан, 29 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В доме у жителя Бавлинского района Татарии полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Об этом 29 июня сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Во время обыска жилища правоохранители обнаружили восемь единиц оружия, шесть ручных гранат, около 1 тыс. патронов различного калибра, два арбалета, штык-нож к автомату Калашникова и большое количество составных частей к различным экземплярам оружия.

Экспертизой оружие признано огнестрельным и пригодным для производства выстрелов.

По фактам незаконного хранения взрывчатых веществ и незаконного изготовления оружия возбуждены уголовные дела.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Казани при досмотре автомобиля за пассажирским сидением обнаружили пакет, в котором находились два свертка. В одном из них были 400 штук патронов, в другом — два схожие с пистолетом предмета. Водителя и пассажира задержали.

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