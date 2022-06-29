Баку, , 13:38 — REGNUM В России в последнее время растёт спрос на азербайджанское вино. Об этом сообщил агентству председатель «Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана» Эльчин Мадатов.

Бутылки с вином

«С конца февраля в заказах наблюдался застой. С этого месяца ощущается активность», — сообщил эксперт.

Он отметил, что в России стало больше предприятий, которые проявляют интерес к азербайджанскому вину. Это произошло в связи с тем, что на фоне санкций сократились объёмы поставок вина из стран Европы и Грузии.

Стоит отметить, что в 2021 году в Россию из Азербайджана было импортировано 3 млн бутылок вина. Из Грузии ввезли за этот период более 62 млн бутылок вина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии сообщили о сокращении доли России в объёме экспорта вина