Йошкар-Ола, 29 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Одно из предприятий, работающих на территории Марий Эл, попало в новый санкционный список США. Об этом свидетельствуют данные американского минфина.

пресс-служба ММЗ Марийский машиностроительный завод

Санкции введены в отношении Марийского машиностроительного завода, который является одним и крупнейших предприятий в Йошкар-Оле.

Напомним, в санкционный список американских властей уже попали свыше сотни российских компаний и 57 граждан России.

ИА REGNUM напоминает, завод основан в 1941 году. Сейчас это многопрофильное универсальное производство, тесно сотрудничающее в разработке и производстве продукции с 20-ю ведущими НИИ страны. Завод производит оборудование для агропромышленного комплекса, станки, светодиодные экраны и энергосберегающие светодиодные светильники «Альтаир» для улиц, офисов и теплиц.