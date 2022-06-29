Москва, 29 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Полузащитник «Спартака» Степан Оганесян перешёл на правах аренды в «Оренбург». Об этом 29 июня сообщается на сайте московского клуба.

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Отмечается, что арендное соглашение 20-летнего игрока рассчитано на один сезон. У «Оренбурга» будет право выкупа контракта футболиста.

Оганесян стал игроком «Спартака» в 2019 году. В сезоне 2021/22 он играл в составе «Спартака-2» и принял участие в 35 матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в которых забил шесть голов.