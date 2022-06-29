Кабул, 29 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Встреча улемов в Афганистане отложена, она не состоится 29 июня. Об этом сообщают источники в радикальном движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), информирует Afintl.

Oxam Кабул. Афганистан

Неназванный источник сообщил СМИ, что встреча пройдёт 30 июня, с задержкой на один день. Причина задержки не сообщается, никаких официальных заявлений талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не делали.

Как сообщало ИА REGNUM, в заседании Лойя джирги, которое запланировано в Кабуле под названием «Встреча улемов», ожидается участие представителей всех 34 афганских провинций. На встрече соберутся 3 тыс. человек.

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