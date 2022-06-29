Барнаул, , 13:35 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 29 июня известило об окончании расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении теперь уже бывшего руководителя государственного предприятия дорожного хозяйства региона.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, в 2017–2019 годах обвиняемый, являясь должностным лицом одного из предприятий края в сфере дорожного строительства, получил взятку в размере 307 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Денежные средства предназначались за незаконные действия в пользу этого юридического лица, а именно выполнение сотрудниками предприятия работ на объектах предпринимателя в городе Белокуриха и Солтонском районе без заключения между этими организациями договоров по оказанию услуг работы техники и поставки асфальтобетона, без оформления и подписания первичных учетных документов об их исполнении и без оплаты этих работ и асфальтобетона в адрес государственного предприятия.

Кроме того, превышение должностных полномочий обвиняемым повлекли за собой причинение имущественного ущерба организации на сумму около 350 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Солтонского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество сотрудника предприятия был наложен арест на сумму более 5 миллионов 800 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года прокуратура Алтайского края известила об окончании расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Первомайского сельсовета Бийского района, обвинённого в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

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