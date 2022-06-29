Омск, , 13:35 — REGNUM В Кировском округе Омска 24 июня выявили факт превышения предельно допустимой концентрации хлорида водорода в воздухе. Прокуратура Омской области направила в контрольно-надзорные органы требования о проведении проверки. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Областная прокуратура организовала проверку в отношении трёх хозяйствующих субъектов, расположенных в Кировском административном округе Омска. Проверку на одном из предприятий будет проводить Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, на остальных — областное министерство природных ресурсов и экологии.

В случае выявления нарушений будет решён вопрос о привлечении виновных к предусмотренной законом ответственности, подытожили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Минусинске Красноярского края объявлен режим «чёрного неба».

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