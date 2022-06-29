Лондон, 29 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Власти Великобритании разрешили продавать еду в магазинах из японского региона Фукусима, пишет The Guardian.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

«Много товаров станет доступно в японских ресторанах и специализированных магазинах в Англии, Шотландии и Уэльсе», — пишет издание.

Напомним, в Британии поставки продукции из Фукусимы запретили в 2011 году после произошедшей в японском регионе аварии на ядерной электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в Великобритании продолжит расти, так как проявились еще не все «черные лебеди».

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