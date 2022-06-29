Москва, , 13:33 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на повышение эффективности регулирования института иностранных агентов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В российском законодательстве понятие «иноагент» появилось в 2 012 году. За эти годы в четыре реестра иноагентов включено семь физлиц, 73 НКО из 200 тыс. и 160 СМИ. Парламентарии посчитали актуальным скорректировать нормы, расширить применение законодательства и принять закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Законом для информирования граждан о том, какие организации и лица являются иностранными агентами, предусматривается ведение единого реестра, содержащего также информацию о том, кто аффилирован с иностранными агентами.

Прописывается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.

Статус иностранного агента лицо приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Минюста России сведений о таком лице в реестре иностранных агентов и прекращает со дня исключения таких сведений из реестра.

На иностранных агентов возлагается обязанность сообщать о наличии такого статуса своим работникам, органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы, они обязаны маркировать производимые ими материалы.

Вводятся ограничения на работу иноагентов.

Закон также касается и посредников. Под посредником при получении денежных средств и (или) иного имущества от иностранного источника понимается «гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, осуществляющее передачу денежных средств и (или) иного имущества лицу от иностранного источника либо иного лица, находящегося под прямым или косвенным контролем такого источника».

Отдельно дается определение лицам, аффилированным с иноагентами — это лица, входящее (входившее) в состав органов юридического лица — иностранного агента и (или) являющееся (являвшееся) его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником; лица, входящее (входившее) в состав органов незарегистрированного общественного объединения, иного объединения лиц, иностранной структуры без образования юридического лица — иностранных агентов и (или) являющееся (являвшееся) их учредителем, членом, участником, руководителем; лица, осуществляющее (осуществлявшее) политическую деятельность и получающее (получавшее) денежные средства и (или) иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

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