Кострома, 29 июня 2022, 13:40 — REGNUM В Костроме начались работы по восстановлению каменного дома купца Виноградова, расположенного на улице Шагова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так будет выглядеть дом Виноградова в Костроме после реставрации
Так будет выглядеть дом Виноградова в Костроме после реставрации

Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и находится в плачевном состоянии более 20 лет. Он находится в собственности частного лица, которое и взяло на себя обязанности по его реставрации.

Так дом Виноградова выглядел на протяжении как минимум 20 лет
Так дом Виноградова выглядел на протяжении как минимум 20 лет

Проектная документация на проведение работ была проверена и согласована костромской Инспекций по охране ОКН в 2019 году. Сохранением объекта занимается местная подрядная организация «Бэст», завершить труды планируется к 12 октября 2022 года.

Как пояснили ИА REGNUM в инспекции, дом Виноградова — один из видных архитектурных объектов Костромы. Он быле построен в 1883 году и представляет их себя «интересный пример» здания в духе эклектики, с каменными наличниками и масками мужских лиц на фасадах.

Отметим, что в настоящее время в областном центре восстанавливают и другие ценные здания — деревянный корпус бывшей мужской гимназии на улице Ленина и кирпичное кирпичное здание бывшей гостиницы «Москва», построенное в конце 19 века на проспекте Мира. Работы по последнему объекту будут окончены к концу текущего года.

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