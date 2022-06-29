Кострома, 29 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Костроме начались работы по восстановлению каменного дома купца Виноградова, расположенного на улице Шагова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так будет выглядеть дом Виноградова в Костроме после реставрации

Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и находится в плачевном состоянии более 20 лет. Он находится в собственности частного лица, которое и взяло на себя обязанности по его реставрации.

Так дом Виноградова выглядел на протяжении как минимум 20 лет

Проектная документация на проведение работ была проверена и согласована костромской Инспекций по охране ОКН в 2019 году. Сохранением объекта занимается местная подрядная организация «Бэст», завершить труды планируется к 12 октября 2022 года.

Как пояснили ИА REGNUM в инспекции, дом Виноградова — один из видных архитектурных объектов Костромы. Он быле построен в 1883 году и представляет их себя «интересный пример» здания в духе эклектики, с каменными наличниками и масками мужских лиц на фасадах.

Отметим, что в настоящее время в областном центре восстанавливают и другие ценные здания — деревянный корпус бывшей мужской гимназии на улице Ленина и кирпичное кирпичное здание бывшей гостиницы «Москва», построенное в конце 19 века на проспекте Мира. Работы по последнему объекту будут окончены к концу текущего года.