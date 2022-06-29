Сеул, , 13:29 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 228 человек. Об этом 29 июня сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 29 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 067 332 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 528 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 626 845 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 1836 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 367 298 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 9887 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 10 258 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 349 756.

Читайте также: В Южной Корее зафиксировали рост заболеваемости COVID-19