Тюмень, , 13:25 — REGNUM В Тюмени на одной из площадок бесплатных объявлений местный житель предложил на продажу автограф покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Шатунов Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )»

Тюменец заявляет, что автограф взят в 2001 году и оценил его в 100 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменском Тобольске 27 июня прошла акция памяти Юрия Шатунова, который скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности.

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