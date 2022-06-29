Ачинск, Красноярский край, 29 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Ачинске полицейские ищут двоих мужчин, заблудившихся во время сбора грибов. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Грибы

Вечером 28 июня один из мужчин позвонил на номер 112 и сообщил о том, что они с приятелем отправились в лес за грибами и заблудились. Они направлялись из посёлка Тарутино Ачинского района в сторону Красноярска, однако сбились с пути. Самостоятельно выбраться из леса они не смогли. Сейчас телефон, с которого звонил мужчина, недоступен.

Поиски были организованы незамедлительно. Обследуется лесной массив.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии спасли 82-летнего заблудившегося грибника.

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