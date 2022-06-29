Рязань, 29 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Уголовное дело о сокрытии денежных средств организации возбуждено в отношении генерального директора одной из строительных компаний Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе СУ СК по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По данным следствия, с ноября 2019 года по декабрь 2021 года коммерсант осуществлял расчёты с контрагентом, минуя расчётный счёт возглавляемой им организации. Такую схему подозреваемый выбрал, поскольку достоверно знал о наличии задолженности по налогам и сборам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки. Всего удалось скрыть более 40 млн рублей.

Следователи намерены принять все меры к возмещению ущерба бюджетной системе РФ.