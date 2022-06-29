Москва, 29 июня 2022, 13:24 — REGNUM Западные страны искусственно затягивают спецоперацию на Украину, заявила 29 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, решение саммита Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС является еще одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию этой страны как инструмента в целях сдерживания России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что шансы Украины на членство в Европейском союзе являются призрачными, несмотря на то, что ранее она получила статус кандидата на вступление в сообщество.
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