Москва, 29 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Западные страны искусственно затягивают спецоперацию на Украину, заявила 29 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Запад продолжает нагнетать обстановку, искусственно затягивает специальную военную операцию посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и, конечно, политической поддержки», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, решение саммита Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС является еще одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию этой страны как инструмента в целях сдерживания России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что шансы Украины на членство в Европейском союзе являются призрачными, несмотря на то, что ранее она получила статус кандидата на вступление в сообщество.

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