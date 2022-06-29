Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли лишь малую часть поправок в законопроект о комплексном развитии территорий — так именуется в законе реновация многоквартирного жилья. В частности, срок для проведения собраний собственников домов, попавших в программу реновации, увеличат с 60 до 90 дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Изменения рассмотрели 29 июня на пленарном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ко второму чтению депутаты подготовили 25 поправок. При этом из общего числа одобрили лишь четыре, 21 предложение было отклонено.

Депутаты от оппозиционных партий, ссылаясь на интересы жителей, не раз предлагали ввести в законопроект норму о предоставлении жилья в рамках того же района, где проживает гражданин. Однако за эти предложения не проголосовало необходимое количество парламентариев. Новую недвижимость попавшим под реновацию будут предоставлять только в рамках города.

Не поддержали также и предложение, которое подразумевает улучшение жилищных условий в процессе переселения: площадь предоставляемых квартир и число комнат предлагали увеличить. Также депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил предоставлять новые квартиры в тех местах, где плотность застройки не превышала бы прежнюю. Это предложение также не прошло.

Без одобрения остались и поправки о расселении коммуналок в кварталах реновации, выдаче их жильцам отдельных квартир, и предложение о расширение временного перечня домов, которые попадают под реновацию, с 1957–1970 годов до 1946–1970 годов.

В то же время депутаты поддержали поправку, которую представила депутат от фракции «Справедливая Россия», вице-спикер Марина Шишкина. Она предложила улучшить условия для городских очередников, чьё жилье попадает под программу реновации, дав им право внеочередного предоставления жилья.

Срок проведения собраний собственников многоквартирных домов по вопросу о включении или исключении из программы реновации расширен с 60 до 90 дней с момента опубликования проекта комплексного развития территории, в которую включены эти дома.

Законопроект будет рассмотрен в парламенте в третьем чтении. Он уже вызвал критический интерес у депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Депутат Госдумы предложил провести общественные слушания по вопросу о реновации в Петербурге.

Согласно документу, под реновацию попадут панельные дома 1957–1970 годов постройки («хрущёвки»).