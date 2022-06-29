Москва, , 13:28 — REGNUM Независимость денежно-кредитной политики России снизится, если курс рубля будет управляемым. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила 29 июня на съезде РСПП.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, при управляемом курсе рубля приходится синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых происходит привязка.

«Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ РФ придерживается политики плавающего курса, так как именно такой курс позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям. А попытки вернуться к курсу, который был при старых условиях, делают курс искусственным.

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