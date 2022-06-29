Москва, 29 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Независимость денежно-кредитной политики России снизится, если курс рубля будет управляемым. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила 29 июня на съезде РСПП.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По её словам, при управляемом курсе рубля приходится синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых происходит привязка.

«Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ РФ придерживается политики плавающего курса, так как именно такой курс позволяет экономике адаптироваться к изменившимся условиям. А попытки вернуться к курсу, который был при старых условиях, делают курс искусственным.

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