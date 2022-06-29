Новороссийск, Краснодарский край, 29 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Боеприпас времён Великой Отечественной войны ликвидирован в Чёрном море в районе Новороссийска 29 июня, сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Admnvrsk.ru Новороссийск

Глубоководный минный защитник модификации 1943 года — фугас — был обнаружен сотрудниками АО «КТК» во время проведения глубоководных работ. Специалисты приняли решение о необходимости ликвидации боеприпаса на месте обнаружения.

Для проведения работ в городе ввели локальный режим ЧС: местных жителей и гостей предупредили о запрете на купание в море на участке от с. Широкая Балка до с. Южная Озереевка.

Взрывные работы провели успешно, с соблюдением всех требований безопасности, 29 июня в 11:00.

По данным управления ГО и ЧС, место ликвидации фугаса в море было обследовано, принято решение о снятии режима ЧС.