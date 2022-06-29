Ясиноватая, ДНР, 29 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования дважды в течение получаса два раза обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:3 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 13:00 ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 152 мм и десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил российских военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения воинского долга.