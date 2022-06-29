Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит индивидуальным предпринимателям, гражданам и юридическим лицам перечислять платежи через единый налоговый счет, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это самое фундаментальное изменение порядка уплаты налогов с 1998 года», — отметила депутат Госдумы Ольга Ануфриева («Единая Россия»).

Единый налоговый счет будет вестись для ведется в отношении каждого физического лица и организации, являющихся налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов или налоговыми агентами.

Для оплаты всех налогов нужно будет только указать ИНН и сумму каждого налога. Это избавляет налогоплательщиков от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов.

Также вводится новая система учета подлежащих уплате и уплаченных налогов, которая позволит исключить одновременно наличие задолженности и переплаты у налогоплательщика по разным видам налогов.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

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