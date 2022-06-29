Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM В преддверии очередного масштабного расширения зоны платной парковки в Санкт-Петербурге, которое назначено на 1 июля, завершена установка паркоматов. Всего для оплаты парковочных сессий во всем платном парковочном пространстве с этого дня будут доступны 140 паркоматов, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Паркомат Елена Молчанова © ИА REGNUM

Кроме того, с 1 июня заявку на получение парковочного разрешения жителя подали почти 1,5 тысячи петербуржцев, живущих на улицах, включаемых в зону платной парковки. Стоимость годового абонемента на парковку для них составляет 1800 рублей.

Напомним, с 1 июля в зону платной парковки будет включено еще 56 улиц Центрального района. Таким образом, общая емкость парковочного пространства города увеличится еще на 4 тысяч машиномест. Платные места обозначаются синей разметкой и соответствующими дорожными знаками.

В 2022 году зона полностью охватит Центральный и Адмиралтейский районы. В сентябре в платную зону войдут оставшиеся улицы Центрального района. Здесь также появится порядка 4 тыс. машиномест. Третий этап расширения — Адмиралтейский район, где в ноябре платными станут 153 улицы, здесь будет обустроено около 10 тыс. машиномест.

Парковочное пространство функционирует на платной основе в период с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. В остальное время оставлять автомобили на этих улицах можно бесплатно. Оплатить парковку необходимо в течение 15 минут.

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