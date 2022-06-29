Ярославль, 29 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев будет регулярно проводить в мэрии Ярославля рабочие совещания. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

yarrregion.ru Михаил Евраев в мэрии Ярославля

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что врио губернатора побывал на совещании в мэрии столицы региона, где раскритиковал работу по поддержанию городского благоустройства.

На исправление Евраев дал мэрии неделю. 29 июня на портале правительства в новости о прошедшем совещании сообщается, что «подобные рабочие совещания будут проходить регулярно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после добровольной отставки мэра Владимира Волкова в мае 2022 года городом руководит исполняющий обязанности мэра.