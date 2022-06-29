Москва, 29 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил российских военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения воинского долга, сообщает 29 июня телеканал «Звезда».

Сергей Шойгу

СМИ распространило видеозапись посещения министром одной из больниц, где проходят лечение военнослужащие, получившие ранения во время специальной военной операции России на Украине.

Шойгу вручил отличившимся бойцам награды — звёзды Героя России, орден Мужества, медали «За отвагу», медали «Жукова» и «Суворова».

Также министр пообщался с бойцами и их родственниками.