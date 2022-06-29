Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Главным тренером санкт-петербургского волейбольного клуба «Зенит» утверждён Андрей Толочко. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба клуба.

Pixabay.com Волейбольный мяч

Детали контракта между клубом и 53-летним специалистом не разглашаются. Волейболисты команды начали полноценный тренировочный сбор под руководством Толочко.

В конце сезона 2021/22 Толочко исполнял обязанности главного тренера «Зенита» после того, как финский специалист Туомас Саммельвуо команду покинул, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

Толочко ранее он тренировал мужские команды «Автомобилист» (Санкт-Петербург), «Газпром-Югра» (Сургут) и женский клуб «Ленинградка». Также он был помощником главного тренера Михаила Николаева в молодёжной сборной России, которая в 2013 году стала победителем молодёжного чемпионата мира.