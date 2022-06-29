Красноярск, 29 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Красноярский край 29 июня прибыла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, она проинспектировала строительство домов для погорельцев, пострадавших от майских пожаров.

Economy. gov.ru Виктория Абрамченко

По словам Абрамченко, в крае ситуация с оказанием помощи погорельцам находится под контролем. Край пострадал больше других регионов, подчеркнула она.

«Соответствующие меры поддержки адекватны объёму ущерба, здесь все сделано на высшем уровне», — сказала вице-премьер. Подрядная организация заверила, что за июль и август все дома будут построены, готовы для проживания и сданы.

В настоящее время строится первая очередь жилья — 97 домов. Большую часть из них планируют сдать к середине августа. Ещё часть жителей попадают во вторую очередь строительства.

«Все, для кого строится жильё, получат его в полном соответствии с теми нормами, которые устанавливает наше законодательство», — заверил губернатор региона Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая 2022 года в Красноярском крае бушевали масштабные пожары. Огонь уничтожил 550 жилых домов, оставив без крова около 700 семей. Большинство погорельцев выбрали социальную или единовременную выплату как меру государственной поддержки.

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