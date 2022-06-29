Москва, 29 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Граждане России жалуются на уголовное право. Об этом 29 июня заявил заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пленарном заседании в Госдуме.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«В сфере уголовного процесса граждан беспокоит отсутствие должных гарантий на доступ к правосудию потерпевших. Многочисленные необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел, длительность расследования, необоснованность применения меры пресечения в в виде заключения под стражу», — заявила Москалькова.

На мой взгляд, пора серьёзно заняться реформированием возбуждения уголовного дела. Да и сама концепция уголовной политики требует реформирования», — указала она.