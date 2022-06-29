Москва, , 13:14 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законы, которые предоставляют статус резидента территории опережающего развития (ТОР) победителям конкурса на право заключение договора о строительстве доступного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Ранее Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, по которым с 1 января 2023 года территории опережающего социально-экономического развития будут переименованы в ТОРы. Это сделано для исключения смешения понятий.

Согласно принятому закону, Минвостокразвития установит критерии конкурса, правила его проведения и порядок определения победителя. Проводить конкурс будет управляющая компания, а его победитель получает статус резидента ТОР и предусмотренные законодательством льготы.

Виды разрешенного использования земельных участков будут определяться утвержденной документацией по планировке ТОРов.

В Минвостокразвития отметили, что инициативы запускают проект «Дальневосточный квартал».

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