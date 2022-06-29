Барнаул, , 13:14 — REGNUM В Алтайском крае 29 июня стартовал межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля — 2022», сообщает телеграм-канал правительства региона. Более 300 участников представили свои экспонаты. Всего выставлено около 600 единиц оборудования, техники.

Участники «Дня сибирского поля», проведённого в 2019 году Правительство Алтайского края

Участников поприветствовал губернатор Виктор Томенко. Среди них — представители федеральных органов власти, полпредства СФО, делегации субъектов Российской Федерации, зарубежные гости, представители предприятий сельскохозяйственного машиностроения агроснабженческих и сервисных предприятий Сибирского федерального округа, руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, передовики производства.

Программа форума посвящена вопросам цифровизации сельского хозяйства, перспективам зернового рынка, а также технологическим аспекты ведения сельскохозяйственного производства.

Работает экспозиция племенных сельскохозяйственных животных. Лучших представителей пород на форум привезли 22 предприятия края.

Впервые в рамках «Дня сибирского поля» проходит выставка-ярмарка «Алтайские продукты +100 к здоровью!». Более 20 предприятий пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности края презентуют продукцию на индивидуальных стендах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году «День Сибирского поля» проводили, даже несмотря на карантин. Организаторы пригласили туда 275 компаний из России и зарубежья. Напомним, в 2019 году аналогичное мероприятие собрало 29 тысяч посетителей.

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