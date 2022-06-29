Томск, 29 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Томске объявлено штормовое предупреждение. Погода испортится в четверг, 30 июня, сообщили корреспонденту в пресс-службе городской администрации со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

73.mchs.gov.ru Гроза

По прогнозам синоптиков, ночью в городе ожидаются дожди, грозы и ливни, местами град. Порывы ветра будут достигать 24 метров в секунду.

«Жителей города просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций», — добавили в мэрии.