Барселона, Испания, , 13:13 — REGNUM Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу отправляется в Барселону, чтобы проследить за состоянием здоровья бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша. Об этом пишет издание Jornal de Angola.

Флаг Анголы

Ранее душ Сантуш попал в реанимацию больницы в Каталонии.

Издание отмечает, что решение отправить Антониу, который вместе с нынешним главой государства Жуаном Луренсу находился в Лиссабоне на Конференции ООН, было принято в связи с ухудшением состояния бывшего президента.