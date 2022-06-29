В Липецкой области за сутки выявлены 42 ковид-пациента
Липецк, 29 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Липецкой области 29 июня выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов, ИА REGNUM
ПЦР-тестирование
Всего зарегистрировано 152 тыс. 710 случаев заражения.
За весь период наблюдения 148 тыс. 456 человек выписаны, в том числе 55 — за последние сутки.
За весь период скончались 3790 человек. Подтвержден один новый летальный случай.