Липецк, 29 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Липецкой области 29 июня выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

Всего зарегистрировано 152 тыс. 710 случаев заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 456 человек выписаны, в том числе 55 — за последние сутки.

За весь период скончались 3790 человек. Подтвержден один новый летальный случай.