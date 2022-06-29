Москва, 29 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Рубль продолжил укрепление на торгах 28 июня, ускорив бычий ход, несмотря на общее укрепление доллара на международной арене, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли

«Давление сохраняется и сегодня, 29 июня, Пара доллар/рубль обновила многолетние минимумы вблизи уровня 50 руб., движение от которого может стать переломным моментом для котировок.

Российская валюта продолжает игнорировать и общее уклонение от рисков, которое превалирует на мировых площадках, и рост доллара на международной арене, питаясь значительным превышением экспорта показателей импорта, который остается в разы ниже внешних поставок из-за санкций Запада.

Нынешнее ускорение роста рубля обусловлено спросом со стороны экспортеров, которые конвертируют валютную выручку для уплаты налогов.

В этом контексте теоретически можно ожидать дальнейшего укрепления нашей валюты, поскольку сегодня компании проводят оплату налогов на прибыль, а 30 июня налоговый период завершился уплатой НДПИ.

Вопрос лишь в том, сможет ли пара пробить психологически значимый рубеж 50 руб., который может послужить плацдармом для отскока доллара с первичной целью на уровне 53 руб., который до недавнего времени выступал в роли прочной поддержки», — пояснил эксперт.

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