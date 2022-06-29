Брянск, , 13:13 — REGNUM Делегация из Белоруссии прибыла в Брянскую область 29 июня в День партизан и подпольщиков, сообщил в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.

На площади Партизан в Брянске Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Глава региона встретил помощника президента Республики Белоруссия — инспектора по Гомельской области Николая Рогащука и заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Привалова. Губернатор отметил, что День партизан и подпольщиков общий праздник двух государств, поскольку самое масштабное партизанское движение было организовано именно в Брянской области и в Белоруссии.

«Символы зверств фашистов — белорусская Хатынь, наша Хацунь… И сегодня фашизм, нацизм снова наступает на наши земли. И только вместе, как в годы Великой Отечественной войны сражались наши предки, партизаны и подпольщики, на фронтах и в тылу, мы сможем победить. Нашими государствами, Россией и Белоруссией, руководят настоящие патриоты, у которых есть железная сила воли и несгибаемый характер. Нашу общую историю мы никому не отдадим! И только от нас сегодня зависит, как будут жить наши дети, внуки и правнуки!», — написал Александр Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Богомаз принимал участие в памятных мероприятиях в День памяти и скорби 22 июня в Бресте.

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