Брянск, 29 июня 2022, 13:13 — REGNUM Делегация из Белоруссии прибыла в Брянскую область 29 июня в День партизан и подпольщиков, сообщил в социальных сетях губернатор Александр Богомаз.
Глава региона встретил помощника президента Республики Белоруссия — инспектора по Гомельской области Николая Рогащука и заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Привалова. Губернатор отметил, что День партизан и подпольщиков общий праздник двух государств, поскольку самое масштабное партизанское движение было организовано именно в Брянской области и в Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, Александр Богомаз принимал участие в памятных мероприятиях в День памяти и скорби 22 июня в Бресте.
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