Саранск, , 13:10 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор в отношении бывшего главы Теньгушевского муниципального района по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Дом. Доллары Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что в 2017 году, занимая пост главы районной администрации, он похитил бюджетные средства, выделенные району на строительство или приобретение жилья для формирования муниципального специализированного жилищного фонда. Согласно контракту, у местной жительницы был приобретен дом за 3,6 млн рублей, при этом цена дома была завышена 1,045 млн рублей. Разницу в стоимости продавец перечислила на указанный осужденным счет. Глава района распорядился ими по своему усмотрению.

В рамках расследования судом был наложен обеспечительный арест на земельный участок, машину и квартиру бывшего чиновника.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей и запретом занимать должности в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам проверки СУ СК РФ по Иркутской области факта нарушения жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны возбуждено уголовное дело. По словам 92-летней пострадавшей, её обманули знакомые, и доля её однокомнатной квартиры против её воли перешла в их собственность.

Читайте также: Мошенничество с жильём ветерана Великой Отечественной вскрыли в Приангарье