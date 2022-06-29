Мадрид, 29 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Испания уже начала поставки природного газа в Марокко по трубопроводу, который до ноября 2021 года использовался для импорта топлива из Алжира. Об этом пишет агентство EFE.

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При этом испанское правительство поспешило подчеркнуть, что происхождение газа — не алжирское.

«На основе торговых отношений и добрососедства вчера состоялась первая отправка по магрибскому трубопроводу сжиженного природного газа, ранее приобретенного Марокко на международных рынках и разгруженного на испанском регазификационном заводе», — заявили в министерстве экологических трансформаций.